خبر عاجل لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. ماذا جرى مساءً؟

أبلغ مستخدمون لتطبيق "واتسآب" في لبنان عن مشاكل تقنية مفاجئة أثرت على عملية إرسال الرسائل وتلقيها.

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وقال مستخدمون إن المشكلة التي ظهرت على التطبيق لم تنحصر فقط بالنسخة الخاصة بالهواتف الذكية، بل شملت أيضاً النسخة المخصصة لأجهزة الحاسوب.