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لبنان

خبر عاجل لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. ماذا جرى مساءً؟

Lebanon 24
25-04-2024 | 11:54
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أبلغ مستخدمون لتطبيق "واتسآب" في لبنان عن مشاكل تقنية مفاجئة أثرت على عملية إرسال الرسائل وتلقيها.
 
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وقال مستخدمون إن المشكلة التي ظهرت على التطبيق لم تنحصر فقط بالنسخة الخاصة بالهواتف الذكية، بل شملت أيضاً النسخة المخصصة لأجهزة الحاسوب.
 

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