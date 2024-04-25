تم إطلاقها من الجنوب.. "صواريخ لبنانية" تقصف مواقع إسرائيلية!

أفادت مصادر ميدانية عن إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي بمحيط موقع الضهيرة وعرب العرامشة.

ووسط ذلك، فقد دوّت صافرات الإنذار بمنطقة عرب العرامشة في الجليل الغربي، بحسب ما قالت المصادر.

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وخلال ساعات المساء الأولى، أقدم العدو الإسرائيلي على استهدافِ منطقة سهل مرجعيون في جنوب لبنان.

بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الخميس، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وذكر الحزب أن العملية الأولى حصلت عند الساعة 17.15 مساء، حيث تم استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصّاروخية.

كذلك، قال الحزب إنه نفذ هجوماً جوياً بمُسيّرة انقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية، مشيراً إلى أن تلك العملية حصلت رداً على استهداف القرى الجنوبية وآخرها علما الشعب.