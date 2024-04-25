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لبنان
توضيح من "أوجيرو" بشأن توقف بعض التطبيقات عن العمل.. هذا ما قالته
Lebanon 24
25-04-2024
|
12:38
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أعلنت هيئة أوجيرو عبر حسابها على أكس أنه قد "طرأت اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية نتيجة أسباب خارجية".
يأتي ذلك بعد أن تعرضت تطبيقات تابعة لـ"ميتا" من بينها فايسبوك وواتساب لأعطال تقنية، إذ أبلغ مستخدمون لهذه التطبيقات في لبنان عن مشاكل تقنية مفاجئة أثرت على عملية إرسال الرسائل وتلقيها.
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