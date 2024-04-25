توضيح من "أوجيرو" بشأن توقف بعض التطبيقات عن العمل.. هذا ما قالته

أعلنت هيئة أوجيرو عبر حسابها على أكس أنه قد "طرأت اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية نتيجة أسباب خارجية".



Advertisement يأتي ذلك بعد أن تعرضت تطبيقات تابعة لـ"ميتا" من بينها فايسبوك وواتساب لأعطال تقنية، إذ أبلغ مستخدمون لهذه التطبيقات في لبنان عن مشاكل تقنية مفاجئة أثرت على عملية إرسال الرسائل وتلقيها.