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لبنان

نائبٌ يهاجم جبران باسيل: "خيفان عليك تنفسخ"!

Lebanon 24
25-04-2024 | 12:46
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كتب عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي على منصة "أكس": عزيزي ‎جبران، والله خيفان عليك (...) تنفسخ، بتقول الشيء ونقيضو، إنت بتعرف شو معزّتك. أتحفتنا اليوم "الناس مش جاهزين للانتخابات البلدية"، ولكن "منجري انتخابات بالبلديات المستقيلة"، "الجنوب وضع خاص". رغم كل بهلوانياتك المضحكة المبكية اخترت التمديد... الباقي صف حكي".
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