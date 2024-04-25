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لبنان
جمعية "REBIRTH BEIRUT" باشرت إعادة ترميم إشارات المرور المتضررة في العاصمة
Lebanon 24
25-04-2024
|
13:03
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أعلنت جمعية "Rebirth Beirut" في بيان، "إلحاقاً لبيانها السابق عن تحطيم إشارات المرور عند تقاطع المرفأ وتقاطع برج الغزال - منطقة الرينغ، قرارها المباشرة بإعادة الترميم وإصلاح الإشارة المذكورة عند تقاطع الرينغ، بدعم أصدقاء الجمعية وأعضاء مجلس الأمناء فيها".
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وقال رئيس الجمعية كابي فرنيني: "باشرنا عملية الإصلاح لأننا لن نقبل بتدمير ما قمنا به منذ سنتين إلى اليوم في العاصمة، وإن شاء الله وبدعم من أصدقاء الجمعية والأعضاء سنعيد كل شيء أفضل مما كان".
وشكر "كل من سعى إلى متابعة الموضوع والقوى الأمنية ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود للقيام بواجباتهم حيال هذا الملف، إذ تم الكشف عن هوية المرتكبين".
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