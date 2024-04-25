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لبنان

عمليات دهم.. شخصان بقبضة "المخابرات" و "المعلوامات" في طرابلس!

Lebanon 24
25-04-2024 | 13:28
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نفذت قوة من مخابرات الجيش عملية دهم لإحدى الشقق السكنية في منطقة أبي - سمراء طرابلس، ما أسفر عن توقيف أحد الأشخاص من التابعية السوريّة.

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وفي مدينة الميناء - طرابلس، أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو "و.ش."، وعُلِم أنه متهم بسرقة أحد المنازل في منطقة الضم والفرز.

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