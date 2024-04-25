عمليات دهم.. شخصان بقبضة "المخابرات" و "المعلوامات" في طرابلس!

نفذت قوة من مخابرات الجيش عملية دهم لإحدى الشقق السكنية في منطقة أبي - سمراء طرابلس، ما أسفر عن توقيف أحد الأشخاص من التابعية السوريّة.



Advertisement وفي مدينة الميناء - طرابلس، أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو "و.ش."، وعُلِم أنه متهم بسرقة أحد المنازل في منطقة الضم والفرز.

وفي مدينة الميناء - طرابلس، أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو "و.ش."، وعُلِم أنه متهم بسرقة أحد المنازل في منطقة الضم والفرز.