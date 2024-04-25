31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
26
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بلبلة قرب مركز لـ"القوات" في شكا.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
25-04-2024
|
13:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم مجهولٌ يستقلّ دراجة نارية، مساء اليوم، على إطلاق النار بالقرب من مركزٍ تابع لحزب "القوات اللبنانية" في شكا.
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المحلة وفرضت طوقاً أمنياً، فيما بوشرت التحقيقات لمعرفة هوية مُطلق النار الذي لاذ بالفرار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في كندا.. "القوات اللبنانية" صلّت لراحة نفس باسكال سليمان (صور)
Lebanon 24
في كندا.. "القوات اللبنانية" صلّت لراحة نفس باسكال سليمان (صور)
26/04/2024 01:05:41
26/04/2024 01:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل باسكال سليمان.. اجراءات عاجلة من القوات اللبنانية
Lebanon 24
بعد مقتل باسكال سليمان.. اجراءات عاجلة من القوات اللبنانية
26/04/2024 01:05:41
26/04/2024 01:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب زياد الحواط: لبنان اليوم حزين وجبيل حزينة وكانت تتحضر لاستقبال الربيع سبقها شيطان الموت والإجرام "وهيدا الشيطان ما بيعرف القوات اللبنانية يلي عرفت قبلو شياطين كتار"
Lebanon 24
النائب زياد الحواط: لبنان اليوم حزين وجبيل حزينة وكانت تتحضر لاستقبال الربيع سبقها شيطان الموت والإجرام "وهيدا الشيطان ما بيعرف القوات اللبنانية يلي عرفت قبلو شياطين كتار"
26/04/2024 01:05:41
26/04/2024 01:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اخطأت" القوات اللبنانية" في ردة فعلها أم اصابت؟
Lebanon 24
هل اخطأت" القوات اللبنانية" في ردة فعلها أم اصابت؟
26/04/2024 01:05:41
26/04/2024 01:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
القوات اللبنانية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"يا حرام شو صايرلها".. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر وتستفز الجمهور! (فيديو)
Lebanon 24
"يا حرام شو صايرلها".. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر وتستفز الجمهور! (فيديو)
03:00 | 2024-04-25
25/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن السوريين.. ماذا قرّر أصحاب "الشقق"؟
Lebanon 24
بشأن السوريين.. ماذا قرّر أصحاب "الشقق"؟
01:45 | 2024-04-25
25/04/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ألواح الطاقة الشمسية.. هذه أبرز التطورات والتحديات
Lebanon 24
ألواح الطاقة الشمسية.. هذه أبرز التطورات والتحديات
02:30 | 2024-04-25
25/04/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الحرّ.. أمطار نيسان عائدة وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
بعد موجة الحرّ.. أمطار نيسان عائدة وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
03:19 | 2024-04-25
25/04/2024 03:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حشرات تغزو عكار... هل من داع للهلع؟
Lebanon 24
حشرات تغزو عكار... هل من داع للهلع؟
00:56 | 2024-04-25
25/04/2024 12:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:12 | 2024-04-25
نصيحة
16:55 | 2024-04-25
مقدمات النشرات المسائيّة
16:46 | 2024-04-25
توتر ليليّ في الجنوب.. إسرائيل تقصف بلدتين بـ"المدفعية"!
16:38 | 2024-04-25
حشرات تغزو مناطق لبنانية عديدة.. ووزير الزراعة يكشف مدى خطورتها
16:24 | 2024-04-25
بشأن "البروفيه".. ماذا ستشهد وزارة التربية غداً؟
15:52 | 2024-04-25
هذه آخر المعطيات حول قضية باسكال سليمان.. تفاصيل بارزة!
فيديو
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
26/04/2024 01:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
26/04/2024 01:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
26/04/2024 01:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24