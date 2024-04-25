أقدم مجهولٌ يستقلّ دراجة نارية، مساء اليوم، على إطلاق النار بالقرب من مركزٍ تابع لحزب "القوات اللبنانية" في شكا.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المحلة وفرضت طوقاً أمنياً، فيما بوشرت التحقيقات لمعرفة هوية مُطلق النار الذي لاذ بالفرار.