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لبنان

هل التقى نصرالله وجنبلاط؟ معلومات تكشف

Lebanon 24
25-04-2024 | 13:49
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وفدا من "حزب الله" ضم كل من المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، حيث تم البحث في "آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان". كما تم البحث في "أزمة النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة".
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بالتوازي، قالت مصادر "الجديد" عن اجتماع كليمونصو أن العلاقة بين الإشتراكي وحزب الله يحكمها التواصل والتنسيق المستمر والطرفان مقتنعان بعدم تطور الجبهة الجنوبية وبأن الحرب لن تتوسع.
 
وأضافت المصادر أن الإتصالات واللقاءات هدفها نقل الرسائل بين السيد حسن نصرالله والنائب السابق وليد جنبلاط وما يحول دون لقائهما هو فقط الوضع الأمني الراهن.
 
 
المصدر: الجديد
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