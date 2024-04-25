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لبنان

آخر معلومة.. هل توقفت التحويلات عبر المصارف؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-04-2024 | 14:43
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عُلم أنّ مصارف عديدة تلقت إتصالات مؤخراً من مواطنين أساسها الإستفسار عن سبب عدم وصول تحويلات مالية تم إرسالها مسبقاً من الخارج خلال أوقات ماضية من الشهر الجاري.
 
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وأثار هذا الأمر تساؤلات من إمكانية حصول أي إشكالات على صعيد التحويلات خصوصاً تلك المدفوعة بالدولار.
 
مصادر مصرفية أكدت لـ"لبنان24" إنّ كافة التحويلات تسير بشكل طبيعي بين الخارج ولبنان، مشيرة إلى أن التأخير الذي قد يطرأ يمكن أن يكون من المصارف الخارجية، وأضافت: "بالنسبة للبنان، فإن كافة التحويلات منتظمة، وإن حصلت أي مشكلة بشأن حسابات معينة، فإن المصارف تتصل فوراً بالعملاء لديها لإبلاغهم بأي معلومة أو أمر".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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