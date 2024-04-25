في لبنان.. "راتب تقاعدي" لهؤلاء اعتباراً من اليوم

كشفت مصادر معنيّة في الدفاع المدني لـ"لبنان24" أنّ القانون المعجل المكرّر الذي أقره مجلس النواب، اليوم الخميس، لصالح متطوعي المديرية، بات يضمنُ لهم التالي:

1- تقاضي رواتبهم ومستحقاتهم مثلهم مثل موظفي القطاع العام المدنيين، في حين أنهم لم يعودوا مشمولين بالشروط المرتبطة بالمنتمين إلى الأسلاك العسكرية.

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2- بات متطوعو الدفاع المدني "موظفين رسميين" في الدولة اللبنانية كما أصبح في امكانهم تقاضي رواتب تقاعدية كتلك التي تُمنح للموظفين المدنيين.

3- أصبح في إمكان المتطوعين تقاضي كافة الزيادات التي ستُقر للموظفين لاحقاً، بالإضافة إلى شمولهم بأي سلسلة رتب ورواتب سيجري الإتفاق عليها وإقرارها في المستقبل.