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لبنان

في لبنان.. "راتب تقاعدي" لهؤلاء اعتباراً من اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-04-2024 | 15:06
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كشفت مصادر معنيّة في الدفاع المدني لـ"لبنان24" أنّ القانون المعجل المكرّر الذي أقره مجلس النواب، اليوم الخميس، لصالح متطوعي المديرية، بات يضمنُ لهم التالي: 
1- تقاضي رواتبهم ومستحقاتهم مثلهم مثل موظفي القطاع العام المدنيين، في حين أنهم لم يعودوا مشمولين بالشروط المرتبطة بالمنتمين إلى الأسلاك العسكرية.
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2- بات متطوعو الدفاع المدني "موظفين رسميين" في الدولة اللبنانية كما أصبح في امكانهم تقاضي رواتب تقاعدية كتلك التي تُمنح للموظفين المدنيين.
3- أصبح في إمكان المتطوعين تقاضي كافة الزيادات التي ستُقر للموظفين لاحقاً، بالإضافة إلى شمولهم بأي سلسلة رتب ورواتب سيجري الإتفاق عليها وإقرارها في المستقبل.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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