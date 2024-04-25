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لبنان

جرائمهم عديدة.. هؤلاء أوقفهم الجيش!

Lebanon 24
25-04-2024 | 15:40
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أوقفت دورية من مديرية المخابرات الفلسطيني (ق.ظ.) في منطقة بدارو – بيروت لإقدامه على الإتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى دراجة نارية غير قانونية.
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كذلك، أوقفت دورية أخرى من المديرية المواطن (ع.ز.) في سد البوشرية – جبل لبنان لإقدامه على تعاطي المخدرات، والقيام بعمليات سلب وسرقة بقوة السلاح وإطلاق النار والتجول من دون أوراق ثبوتية وقانونية، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.
وأوقفت وحدة من الجيش المواطن (ا.ع.) عند حاجز دير عمار – الشمال لحيازته كمية من المخدرات، ومحاولته تهريب عدد من السوريين إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
 
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