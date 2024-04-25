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لبنان

حشرات تغزو مناطق لبنانية عديدة.. ووزير الزراعة يكشف مدى خطورتها

Lebanon 24
25-04-2024 | 16:38
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بثّت قناة الـ"LBCI"، اليوم الخميس، تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ مناطق لبنانية عديدة استفاقت مؤخراً على إنتشارٍ كثيف للحشرات، ما دفع وزارة الزراعة إلى إصدار بيان أكدت فيه، أن الحشرة هي الـ "Calosoma Olivieri" وهي خنفساء وليست صرصوراً، وليست مضرة، بل تموت في خلال ساعات معدودة. 
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وفي إتصالٍ مع الـ"LBCI"، أوضح وزير الزراعة عباس الحاج حسن أسباب هذه الظاهرة، متحدثاً عن الاجراءات التي ستتخذ بدءاً من الغد، وقال: "هذه الحشرات موجودة في مناطق شمالية - شرقية من لبنان مثل عرسال وجوارها، لكنها غير مُضرة بالبشر أو المزروعات".
وأشار الحاج حسن إلى أن ظواهر انتشار تلك الحشرات تبرز مع بداية فصل الصيف لكنها تنتهي مع إشتداد موجات الحر، وأضاف: "هذه الحشرات تعبر عن التنوع البيئي والطبيعي وهي تقتات على الحشرات الأصغر منها، وسنواكب يومياً تطورات هذه الظاهرة الطبيعية التي من شأنها أن تنتهي خلال الأيام المقبلة".
وختم: "كذلك، ستُصدر الوزارة بياناً يوم غد يتضمن إرشادات عامة للمواطنين وتحديداً للمعنيين بالقطاع الزراعي، وذلك بشأن مكافحة هذه الحشرات".

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