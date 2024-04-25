أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على قصف بلدتي شبعا وكفرشوبا بالقذائف المدفعية.

كذلك، طال القصف الإسرائيلي سهل مرجعيون، فيما أطلق الجنود الإسرائيليون نيران رشاشاتهم من موقع الرادار المُعادي باتجاه أطراف بلدة شبعا.

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وتزامناً مع ذلك، تحدثت المعلومات عن إطلاق رشقة صاروخية من الجنوب باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ومساء، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الخميس، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وذكر الحزب أن العملية الأولى حصلت عند الساعة 17.15 مساء، حيث تم استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصّاروخية.

كذلك، قال الحزب إنه نفذ هجوماً جوياً بمُسيّرة انقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية، مشيراً إلى أن تلك العملية حصلت رداً على استهداف القرى الجنوبية وآخرها علما الشعب.