مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



بعيدا من تسييس هنا ومزايدة هناك واستثمار شعبوي هنالك قام مجلس النواب بما كان يجب أن يقوم به: إقرار تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة عام.

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ما حصل هو السياق الطبيعي ...إذ إنه لم يكن هناك إلا خياران: إما الفراغ أو الذهاب إلى إنتخابات بلدية واختيارية لن تحصل.



ذلك أن الحكومة - لا سيما وزارة الداخلية - غير جاهزة لإجراء العملية الإنتخابية ولا شهية على الترشيح الذي اقتصر على ثلاثة فقط في محافظة جبل لبنان على سبيل المثال ناهيك عن الوضع الحربي في الجنوب والذي تصل شظاياه إلى كل لبنان.



ولذلك أعاد تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية الإعتبار إلى هذه المنطقة وكرس واقعها داخل الإهتمام الوطني وهي التي تدفع الدم نيابة عن كل الوطن.



بمعنى آخر أثبت إقرار التمديد أن الجنوب غير منفصل عن لبنان بل في قلبه.



حصاد مجلس النواب لم يقتصر على هذا التمديد إذ أقر أيضا إقتراح قانون تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.



وقد تقدم متطوعو الدفاع المدني بالشكر إلى الرئيس نبيه بري على إنصافهم وعلى اهتمامه الدائم بالدفاع عن كل المحرومين والسعي لتحصيل حقوقهم.



من الساحة التشريعية إلى الساحة الحكومية حيث يلتئم مجلس الوزراء غدا بجدول أعمال أضيف إليه التمديد للبلديات ومن المتوقع أن يبحث المجلس في توصيات اللقاء التشاوري بما خص ملف النزوح.



في الساحة الجنوبية لم تتوقف الإعتداءات الإسرائيلية التي تتراجع حينا وتعنف حينا آخر وذلك على إيقاع تهديدات كان آخرها بلسان وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي توعد بأيام حاسمة مقبلة على جبهة الشمال.



وبعد هذا الوعيد رصدت تصريحات أميركية لمساعدة وزير الخارجية باربرا ليف حذرت فيها من أن احتمال التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل جاد.



ويأتي كل هذا التهويل على إيقاع حراك دبلوماسي أميركي واوروبي جديده زيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبيروت السبت في إطار جولة في المنطقة تشمل تل أبيب والرياض.



هذه الجولة تظللها إستعدادات وتهديدات إسرائيلية باجتياح رفح في غزة يقابلها نجاح القطاع الفلسطيني المعتدى عليه في قلب المزاج الأميركي.



هذا الأمر يعكسه تعاظم الغضب الطالبي في الجامعات الأميركية من تواطؤ واشنطن مع حرب الإبادة الإسرائيلية.



ويبدو أن رقعة هذه الإنتفاضة الطالبية في إتساع مطرد خارج حدود الولايات المتحدة وتحديدا نحو فرنسا وأوستراليا.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



جريمة موصوفة جديدة ارتكبها مجلس النواب اليوم في حق الديمقراطية. فالبرلمان المتخاذل منذ سنة ونصف السنة عن ممارسة دوره وانتخاب رئيس للجمهورية، هب اليوم، باكثرية نوابه، لا لينتخب رئيسا بل ليؤجل استحقاقا ديمقراطيا مهما يتعلق بانتخاب مجالس بلدية واختيارية.



فهل النواب الذين بصموا على قانون التمديد، مؤتمنون على الحفاظ على الديمقراطية وتداول السلطة، ام انهم مكلفون بمهمة نحر الديمقراطية اللبنانية وجعل لبنان دولة فاشلة؟



جنوبا، الوضع هدأ نسبيا اليوم ، لكن كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة في ظل مواصلة اسرائيل تهديداتها بحق لبنان واللبنانيين. والواضح ان الزيارة التي سيقوم بها وزير خارجية فرنسا في نهاية الاسبوع تكتسب اهمية كبيرة، لأنها تأتي في ظل جو مفصلي على صعيد الجبهة الجنوبية.



رئاسيا، تكتل الاعتدال لا يزال يحاول تحقيق خرق ما، وقد اجتمع لهذه الغاية برئيس مجلس النواب نبيه بري. لكن المؤشرات لا توحي ان الطبخة الرئاسية " استوت" خصوصا ان فريق المعطلين، وعلى رأسه حزب الله، مصر على ربط كل الاستحقاقات اللبنانية بتطورات غزة.



البداية من قضية حياتية وجودية. فالكوليرا والسرطان باتا يهددان اللبنانيين بعدما حولت مخيمات النازحين نهر الليطاني الى مستنقع مجارير. والسبب ان مفوضية النازحين انقلبت على تعهداتها ، ما حمل مدير مصلحة الليطاني على اتهامها بادارة شبكة فساد منظم.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



منهاج جديد من التعريف والتعليم الثقافي والفكري يجتاح الولايات المتحدة الاميركية ويضرب جامعاتها،جمعته ايام حرب الابادة التي يخوضها الصهاينة على الفلسطينيين في غزة، ومشاهدها التي كشفت زيف الشعارات الاميركية وحقيقة العدوانية الصهيونية، فاهتز البيت الابيض نصرة للصهاينة ضد تحركات طالبية، وحرك لمجابهتهم كل اجهزة الامن الاميركية، تماما كما حرك كل خزائنه وترسانته العسكرية نصرة لربيبه المتخبط في وحول الفشل والخيبة المتراكمة على مدى اشهر الحرب العبثية..



في باحات جامعات كولومبيا وهارفارد واخواتهما، سحلت كل الشعارات الاميركية عن حرية التعبير والديمقراطية، مع سحل طلاب ونخب من قبل الشرطة والمخابرات الفدرالية، وتكسرت كل بيانات البيت الابيض والخارجية الاميركية التي كانت ترافق تحركات الثورات الملونة والمتنقلة بفعل الحاجة الاميركية، والتي طالما حاضر فوقها البيت الابيض عن حرية التعبير ورفض العنف كلما اعتقل متظاهر او مخل بالامن او حتى ارهابي في البلدان الخارجة عن الطوع الاميركي..



واكدت واشنطن من جديد انها طوع المصلحة الصهيونية، وانها مسخرة بكامل قدراتها لاستنقاذ الكيان العبري في مرحلته المصيرية..



وعلى وقع هذا المشهد تسير الامور، ولا من عاقل سيصدق الادعاءات الاميركية عن نية جديدة لوقف الحرب عبر تشجيع اتفاقية سريعة. وان كانت الاخبار العبرية المتواترة تتحدث عن اجتماعات للكابينيت للبحث في توسيع صلاحيات الوفد الصهيوني المفاوض، وفي افكار جديدة تقدم على طاولة المفاوضات غير المباشرة مع حماس..



وبالمباشر كان الرد الفلسطيني عبر القيادي في حماس خليل الحية، أن الفلسطينيين عند ثوابتهم بوقف الحرب ورفع الحصار والانسحاب من غزة ..



واسنادا لغزة واهلها كانت عمليات القوات المسلحة اليمنية وستظل على نجاعتها، كما اشار قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ..



ومن الجنوب اللبناني شارات نصر استراتيجي قرأها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ومسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة ارعدت في سماء المستوطنات الصهيونية وامطرت حممها على المواقع والتجمعات العسكرية محققة اصابات مؤكدة..



ومن بلدة حانين جدد الجنوبيون التأكيد ان الصمود ثابتة والمقاومة خيار، وان دماء الطفلة سارة قشاقش وعمتها مريم دليل جديد على طريق النصر القادم للبنان وفلسطين ..



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



تحت وابل من المزايدات الشعبوية الموسمية، مدد مجلس النواب اليوم للبلديات والمخاتير، ونجح في تفادي الفراغ على مستوى السلطات المحلية، في ضوء تعذر اجراء العملية الانتخابية، لأسباب شتى، تبدأ بالحرب، ولا تنتهي بالعقبات الادارية واللوجستية والمالية

وانعدام الحماسة الشعبية، بدليل اقتصار الترشيحات على ثلاثة حتى اليوم في كل محافظة جبل لبنان. غير ان المجلس اياه فشل في تبني تعديلات قانونية، بمضمون إداري ومالي، تقدم بها تكتل لبنان القوي، وأيده فيها عدد من النواب الآخرين، لتفعيل العمل البلدي والاختياري خلال عام التمديد الجديد.

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد من ساحة النجمة حضور جلسة اليوم التزاما بشكل ثابت، و”بلا طلوع ونزول”، بموضوع تشريع الضرورة، فجلسة اليوم كان فيها قانونان ضروريان فقط، لا كالجلسة السابقة التي تضمن جدول اعمالها مئة وتسعة عشر بندا.

وفي المقابل، تلقت المزايدات التي شكلت القوات رأس حربتها صفعة تغييرية، حيث قال النائب اديب عبد المسيح: اسمحلوا لي أن اقوم بنقد ذاتي،ن فحن كقوى معارضة شاركنا بشكل غير مباشر بالتمديد، والقوى السياسة سلمت للأمر الواقع ولم تتخذ إجراءات جدية لمساعدة وزير الداخلية حينما دعا الهيئات الناخبة، فلم يشهد مثلا قضاء الكوره أي ترشيح و بالتالي لم نقم بحملة جدية على الأرض لمنع التمديد بل سلمنا أمرنا للبيانات الصحافية.

لكن، بعيدا من مشهد المناكفات الداخلية المعتادة، وفي انتظار وصول وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت السبت المقبل حاملا ورقة مقترحات جديدة، الانظار مستمرة على غزة، وتحديدا على رفح، التي اكدت اسرائيل ان قرار اجتياجها قد اتخذ. بعيدا من تسييس هنا ومزايدة هناك واستثمار شعبوي هنالك قام مجلس النواب بما كان يجب أن يقوم به: إقرار تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة عام.ما حصل هو السياق الطبيعي ...إذ إنه لم يكن هناك إلا خياران: إما الفراغ أو الذهاب إلى إنتخابات بلدية واختيارية لن تحصل.ذلك أن الحكومة - لا سيما وزارة الداخلية - غير جاهزة لإجراء العملية الإنتخابية ولا شهية على الترشيح الذي اقتصر على ثلاثة فقط في محافظة جبل لبنان على سبيل المثال ناهيك عن الوضع الحربي في الجنوب والذي تصل شظاياه إلى كل لبنان.ولذلك أعاد تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية الإعتبار إلى هذه المنطقة وكرس واقعها داخل الإهتمام الوطني وهي التي تدفع الدم نيابة عن كل الوطن.بمعنى آخر أثبت إقرار التمديد أن الجنوب غير منفصل عن لبنان بل في قلبه.حصاد مجلس النواب لم يقتصر على هذا التمديد إذ أقر أيضا إقتراح قانون تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.وقد تقدم متطوعو الدفاع المدني بالشكر إلى الرئيس نبيه بري على إنصافهم وعلى اهتمامه الدائم بالدفاع عن كل المحرومين والسعي لتحصيل حقوقهم.من الساحة التشريعية إلى الساحة الحكومية حيث يلتئم مجلس الوزراء غدا بجدول أعمال أضيف إليه التمديد للبلديات ومن المتوقع أن يبحث المجلس في توصيات اللقاء التشاوري بما خص ملف النزوح.في الساحة الجنوبية لم تتوقف الإعتداءات الإسرائيلية التي تتراجع حينا وتعنف حينا آخر وذلك على إيقاع تهديدات كان آخرها بلسان وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي توعد بأيام حاسمة مقبلة على جبهة الشمال.وبعد هذا الوعيد رصدت تصريحات أميركية لمساعدة وزير الخارجية باربرا ليف حذرت فيها من أن احتمال التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل جاد.ويأتي كل هذا التهويل على إيقاع حراك دبلوماسي أميركي واوروبي جديده زيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبيروت السبت في إطار جولة في المنطقة تشمل تل أبيب والرياض.هذه الجولة تظللها إستعدادات وتهديدات إسرائيلية باجتياح رفح في غزة يقابلها نجاح القطاع الفلسطيني المعتدى عليه في قلب المزاج الأميركي.هذا الأمر يعكسه تعاظم الغضب الطالبي في الجامعات الأميركية من تواطؤ واشنطن مع حرب الإبادة الإسرائيلية.ويبدو أن رقعة هذه الإنتفاضة الطالبية في إتساع مطرد خارج حدود الولايات المتحدة وتحديدا نحو فرنسا وأوستراليا.جريمة موصوفة جديدة ارتكبها مجلس النواب اليوم في حق الديمقراطية. فالبرلمان المتخاذل منذ سنة ونصف السنة عن ممارسة دوره وانتخاب رئيس للجمهورية، هب اليوم، باكثرية نوابه، لا لينتخب رئيسا بل ليؤجل استحقاقا ديمقراطيا مهما يتعلق بانتخاب مجالس بلدية واختيارية.فهل النواب الذين بصموا على قانون التمديد، مؤتمنون على الحفاظ على الديمقراطية وتداول السلطة، ام انهم مكلفون بمهمة نحر الديمقراطية اللبنانية وجعل لبنان دولة فاشلة؟جنوبا، الوضع هدأ نسبيا اليوم ، لكن كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة في ظل مواصلة اسرائيل تهديداتها بحق لبنان واللبنانيين. والواضح ان الزيارة التي سيقوم بها وزير خارجية فرنسا في نهاية الاسبوع تكتسب اهمية كبيرة، لأنها تأتي في ظل جو مفصلي على صعيد الجبهة الجنوبية.رئاسيا، تكتل الاعتدال لا يزال يحاول تحقيق خرق ما، وقد اجتمع لهذه الغاية برئيس مجلس النواب نبيه بري. لكن المؤشرات لا توحي ان الطبخة الرئاسية " استوت" خصوصا ان فريق المعطلين، وعلى رأسه حزب الله، مصر على ربط كل الاستحقاقات اللبنانية بتطورات غزة.البداية من قضية حياتية وجودية. فالكوليرا والسرطان باتا يهددان اللبنانيين بعدما حولت مخيمات النازحين نهر الليطاني الى مستنقع مجارير. والسبب ان مفوضية النازحين انقلبت على تعهداتها ، ما حمل مدير مصلحة الليطاني على اتهامها بادارة شبكة فساد منظم.منهاج جديد من التعريف والتعليم الثقافي والفكري يجتاح الولايات المتحدة الاميركية ويضرب جامعاتها،جمعته ايام حرب الابادة التي يخوضها الصهاينة على الفلسطينيين في غزة، ومشاهدها التي كشفت زيف الشعارات الاميركية وحقيقة العدوانية الصهيونية، فاهتز البيت الابيض نصرة للصهاينة ضد تحركات طالبية، وحرك لمجابهتهم كل اجهزة الامن الاميركية، تماما كما حرك كل خزائنه وترسانته العسكرية نصرة لربيبه المتخبط في وحول الفشل والخيبة المتراكمة على مدى اشهر الحرب العبثية..في باحات جامعات كولومبيا وهارفارد واخواتهما، سحلت كل الشعارات الاميركية عن حرية التعبير والديمقراطية، مع سحل طلاب ونخب من قبل الشرطة والمخابرات الفدرالية، وتكسرت كل بيانات البيت الابيض والخارجية الاميركية التي كانت ترافق تحركات الثورات الملونة والمتنقلة بفعل الحاجة الاميركية، والتي طالما حاضر فوقها البيت الابيض عن حرية التعبير ورفض العنف كلما اعتقل متظاهر او مخل بالامن او حتى ارهابي في البلدان الخارجة عن الطوع الاميركي..واكدت واشنطن من جديد انها طوع المصلحة الصهيونية، وانها مسخرة بكامل قدراتها لاستنقاذ الكيان العبري في مرحلته المصيرية..وعلى وقع هذا المشهد تسير الامور، ولا من عاقل سيصدق الادعاءات الاميركية عن نية جديدة لوقف الحرب عبر تشجيع اتفاقية سريعة. وان كانت الاخبار العبرية المتواترة تتحدث عن اجتماعات للكابينيت للبحث في توسيع صلاحيات الوفد الصهيوني المفاوض، وفي افكار جديدة تقدم على طاولة المفاوضات غير المباشرة مع حماس..وبالمباشر كان الرد الفلسطيني عبر القيادي في حماس خليل الحية، أن الفلسطينيين عند ثوابتهم بوقف الحرب ورفع الحصار والانسحاب من غزة ..واسنادا لغزة واهلها كانت عمليات القوات المسلحة اليمنية وستظل على نجاعتها، كما اشار قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ..ومن الجنوب اللبناني شارات نصر استراتيجي قرأها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ومسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة ارعدت في سماء المستوطنات الصهيونية وامطرت حممها على المواقع والتجمعات العسكرية محققة اصابات مؤكدة..ومن بلدة حانين جدد الجنوبيون التأكيد ان الصمود ثابتة والمقاومة خيار، وان دماء الطفلة سارة قشاقش وعمتها مريم دليل جديد على طريق النصر القادم للبنان وفلسطين ..تحت وابل من المزايدات الشعبوية الموسمية، مدد مجلس النواب اليوم للبلديات والمخاتير، ونجح في تفادي الفراغ على مستوى السلطات المحلية، في ضوء تعذر اجراء العملية الانتخابية، لأسباب شتى، تبدأ بالحرب، ولا تنتهي بالعقبات الادارية واللوجستية والماليةوانعدام الحماسة الشعبية، بدليل اقتصار الترشيحات على ثلاثة حتى اليوم في كل محافظة جبل لبنان. غير ان المجلس اياه فشل في تبني تعديلات قانونية، بمضمون إداري ومالي، تقدم بها تكتل لبنان القوي، وأيده فيها عدد من النواب الآخرين، لتفعيل العمل البلدي والاختياري خلال عام التمديد الجديد.رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد من ساحة النجمة حضور جلسة اليوم التزاما بشكل ثابت، و”بلا طلوع ونزول”، بموضوع تشريع الضرورة، فجلسة اليوم كان فيها قانونان ضروريان فقط، لا كالجلسة السابقة التي تضمن جدول اعمالها مئة وتسعة عشر بندا.وفي المقابل، تلقت المزايدات التي شكلت القوات رأس حربتها صفعة تغييرية، حيث قال النائب اديب عبد المسيح: اسمحلوا لي أن اقوم بنقد ذاتي،ن فحن كقوى معارضة شاركنا بشكل غير مباشر بالتمديد، والقوى السياسة سلمت للأمر الواقع ولم تتخذ إجراءات جدية لمساعدة وزير الداخلية حينما دعا الهيئات الناخبة، فلم يشهد مثلا قضاء الكوره أي ترشيح و بالتالي لم نقم بحملة جدية على الأرض لمنع التمديد بل سلمنا أمرنا للبيانات الصحافية.لكن، بعيدا من مشهد المناكفات الداخلية المعتادة، وفي انتظار وصول وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت السبت المقبل حاملا ورقة مقترحات جديدة، الانظار مستمرة على غزة، وتحديدا على رفح، التي اكدت اسرائيل ان قرار اجتياجها قد اتخذ.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

معادلة رفح الأسرى، ما زالت قائمة. لكن تطورا برز اليوم وتمثل في إصدار الولايات المتحدة مع سبع عشرة دولة أخرى بيانا دعت فيه حركة حماس إلى الإفراج عن الرهائن باعتباره سبيلا يفضي إلى إنهاء أزمة غزة، في وقت أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن هناك اتفاقا مطروحا على الطاولة من شأنه أن يقود إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة.



القطبة المخفية في النص المعروض والتي تشكل إما نجاحا وإما فشلا، هو ما قاله مسؤول في الإدارة الأميركية من أن القرار يتوقف على شخص واحد هو يحيى السنوار. ما يعني أن كل المفاوضات مع آخرين غير ذي جدوى.



قفز إلى الواجهة أيضا ما يجري في جامعات في الولايات المتحدة الأميركية من احتجاجات على حرب غزة، وكان لافتا ما أعلنه رئيس مجلس النواب الأمريكي من أن حماس تدعم الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.



إذا تأكد هذا المعطى، فهذا يعني أن جبهة مشاغلة جديدة، ولو أكاديمية، فتحت في وجه إسرائيل، بعد الجبهة العسكرية في جنوب لبنان، واليمن وإيران، فكيف سترد إسرائيل، ومعها أميركا، على هذه الجبهة؟ ومن سيدفع الثمن في هذه الحال؟ وهل من رابط بين هذه التطورات وبين قرار إدارة جامعة "تكساس A&M" في تكساس في شباط الماضي عن عزمها إغلاق حرمها الجامعي في قطر؟



لبنانيا، سددت اليوم فاتورة انتخابات نقابة المهندسين، فانعقدت جلسة نيابية ميثاقية شارك فيها نواب حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر خصوصا، وجرى فيها التمديد للبلديات لسنة.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



على موجة حر آتية من مصر ناهزت الأربعين درجة مئوية أصيبت البلديات باحتباس انتخابي مددها عاما إلى الأمام وبضربة شمس جرى تذويب اقتراحي إجرائها في الخريف المقبل أو فور هدوء جبهة الجنوب والمقدمين من النائبين جميل السيد وهادي أبو الحسن كل على حدة.



اثنان وسبعون نائبا أمنوا نصاب الجلسة وزينتهم تكتل الاعتدال ولانها طعنة للديمقراطية قاطعتها الجمهورية القوية فيما تشريع الضرورة قاد تكتل لبنان القوي إلى بيت بري للطاعة على القطعة منعا للفراغ وضد الاستغلال الشعبوي للتمديد بحسب النائب جبران باسيل.وامام الرؤس الكبيرة انشطر نواب التغيير إلى الوية واجنحة وبعضهم يعتزم الطعن بما صدر .



وعلى ارتفاع الضغط لتطبيق القرار 1701 وفصل المسارين اللبناني والفلسطينيانطلقت التحضيرات لزيارة وزير الخارجية الفرنسي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. وفي خطوة استباقية لتبديد الهواجس التقى وفد من حزب الله زعيم المختارة وليد جنبلاط في كليمنصو وفي اللقاء رسائل متبادلة بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وجنبلاط وملاحظات الحزب على خطة الاشتراكي لإعادة النازحين السوريين وجولة أفق فوق جبهة الجنوب التي لن تتوسع بحسب مصادر مقربة من اللقاء وأن كل الضغوط الدولية على لبنان ليست سوى كلام فارغ خدمة لمصالح إسرائيلية.



وفي الوقت الذي يلتئم فيه مجلس الحرب الإسرائيلي على قضية الأسرى واجتياح رفح تولت الإدارة الأميركية مع سبع عشرة دولة شن حرب نفسية على المقاومة برمي الكرة في ملعبها وبما يشبه الضوء الأخضر ل‍إسرائيل للمضي قدما في عملياتها العسكرية أصدرت بيانا يدعو حماس للإفراج عن الرهائن كسبيل لإنهاء أزمة غزة ويزعم البيان أن الاتفاق المطروح من شأنه أن يؤدي لوقف فوري ومطول لإطلاق النار في القطاع ومن آخره قالت حركة حماس إن بيان ال "18" لا قيمة له وأن الإشكال الحقيقي هو عدم قبول الاحتلال بوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة ورفض مقترح لمبادلة مجندة إسرائيلية بخمسين من الأسرى بينهم ثلاثون من ذوي الأحكام المؤبدة.



وتأتي هذه المواقف بعد تقارير عربية نقلتها صحيفة معاريف وفيها أن مصر قدمت مبادرة لرئيسي الأركان والشاباك في زيارة سرية قاما بها أمس إلى القاهرة وتتضمن تحريك المفاوضات ووقف إطلاق النار لمدة عام مقابل تجميد اقتحام رفح وللغاية نقلت القناة الثانية عشرة العبرية أن وفدا مصريا سيصل إلى تل أبيب لبحث استئناف المفاوضات بشأن صفقة التبادل.



وعلى مستويات أرفع من سطح تل أبيب تقدمت الصين خطوة إلى الأمام على طريق اليوم التالي وسط معلومات تشير إلى أن بكين تستعد لاستقبال وفدين من حركتي حماس وفتح لمناقشة ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني. لتبقى انتفاضة الحركة الطالبية الأميركية في صدارة المشهد بعد انضمام جامعات فرنسية وأسترالية إلى حملة وقف حرب الإبادة ضد غزة وعلى معايير الحرية والديمقراطية المزدوجة تحت السقف الأميركي انتقدت منظمة العفو الدولية حملة القمع والاعتقالات وفصل الطلاب وأكدت الحق في الاحتجاج مع استمرار توفير واشنطن الأسلحة لإسرائيل وطالبت إدارة الجامعات بحماية حق الطلاب في الاحتجاج السلمي والآمن.



ومع انتظار كلمات الجبهات من رفح الى الجنوب وحركة الموفدين بمهمة تكسير العزائم تعود الخلافات للسباحة على المسطح السياسي الوزراي بشقيه الاداري والعسكرية وابرز المواجهات هي السيوف المرتفعة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي اضطر الى مراسلة مجلس الوزراء بعدما تمنع الوزير سليم عن ارسال الكتاب المتعلق بالاستراتجية البحرية والممول من الاتحاد الاوروبي.



سبعة ملايين يورور سيخسرها الجيش فقط لان وزير الدفاع يطبق امر اليوم لرئيس التيار جبران باسيل الذي يفرض على وزرائه مقاطعة الجلسات ،علما بان جلسة مجلس الوزراء غدا وقبلها من جلسات كانت تحمل الكثير من المراسلات من وزير الدفاع الى الحكومة غير ان اليرزة لا تتسع لقائدين.