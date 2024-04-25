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نصيحة

Lebanon 24
25-04-2024 | 17:12
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نصحت جهة نيابية الساعين للطعن بقانون التمديد للبلديات بأن لا جدوى من الخطوة، وما كُتب قد كُتب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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