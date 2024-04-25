بدء إعداد موازنة 2025

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كتبت" الجمهورية": تزامناً مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السنوية للحكومة وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، تعميماً موجها الى الوزارات بموجب كتب رسمية للمباشرة بإعداد مشروع موازنة العام 2025، متمنيا أن يتضمن المشروع توجها إصلاحيا، بعد إقرار موازنتين تصحيحيتين كما تضمن التعميم الاطار العام المطلوب في إعدادها، ومن أبرز بنوده وضع سقوف للإنفاق حذها اعتمادات موازنة 2024 في ظل توقع ان تتأثر الايرادات بالاوضاع الامنية غير المستقرة، وذلك بغية عدم ترتيب أي عجز الذي من شأنه إعادة العجلة الاقتصادية.وفي شأن متصل، عقد اجتماع في وزارة المال مع مجموعة ممثلين عن الجهات المانحة بحث بالتفصيل التقني للتصور المقترح للموازنة مع عرض لمختلف الانشطة التي من الممكن ان تساهم بها في دعم مديرية الموازنة وتطويرها في عملية استعادة حسن سير عملها ومهامها.وابدى ممثلو الجهات المانحة استعداداً لدعم عملية الاصلاح في مديرية الموازنة، وتم عرض لمختلف الانشطة التي من الممكن ان تساعد بها هذه الجهات مديرية الموازنة في استعادة حسن سير عملها وتطوير مهامها.يهدد الاستقرارين المالي والنقدي. يشار إلى أن مشروع الموازنة يلحظ توجهاً واضحاً نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري.