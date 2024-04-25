أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين عن تنفيذ عمليتين ضدّ المواقع الإسرائيلية في الشمال الفلسطيني المحتل.

وقد أشار الحزب إلى أنّه "عند الساعة 11 ليلا، وبعد رصدٍ دقيقٍ ‏ومتابعة لتحركات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود، وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية، تمّ استهدافها بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر".‏

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ولفت في بيان آخر إلى أن "المقاومة أعدّت كميناً مركباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن عند ‏الساعة تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر". ‏