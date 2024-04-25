أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين عن تنفيذ عمليتين ضدّ المواقع الإسرائيلية في الشمال الفلسطيني المحتل.
وقد أشار الحزب إلى أنّه "عند الساعة 11 ليلا، وبعد رصدٍ دقيقٍ ومتابعة لتحركات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود، وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع المالكية، تمّ استهدافها بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر".
ولفت في بيان آخر إلى أن "المقاومة أعدّت كميناً مركباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن عند الساعة تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر".