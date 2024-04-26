في البترون.. يروّج المخدرات من على متن دراجته النارية وهذا ما حصل معه

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شباناً من بلدة جران قضاء البترون أوقفوا المدعو ح.ش. أثناء قيامه بترويج المخدرات من على متن دراجته النارية.

وعلى الفور، تم تسليمه الى الاجهزة الامنية.