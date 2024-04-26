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لبنان

في البترون.. يروّج المخدرات من على متن دراجته النارية وهذا ما حصل معه

Lebanon 24
26-04-2024 | 00:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شباناً من بلدة جران قضاء البترون أوقفوا المدعو ح.ش. أثناء قيامه بترويج المخدرات من على متن دراجته النارية. 
وعلى الفور، تم تسليمه الى الاجهزة الامنية. 
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جران

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