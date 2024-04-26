Advertisement

لبنان

الأب نصر: مصداقية التربية على المحكّ

Lebanon 24
26-04-2024 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1192094-638497156312533215.jpg
Doc-P-1192094-638497156312533215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر البيان الآتي: 

"يجري الحديث اليوم عن اجتماعات في وزارة التربية مع "الأسرة التربوية" لإجراء تعديلات على الامتحانات الرسمية المقررة نتيجة ضغوط سياسية، نكرر موقفنا من ضرورة اجراء امتحانات جدية ورصينة وعادلة تعبر عن المستوى التربوي الذي نطمح إلى تحقيقه في بلدنا لأننا أتممنا عام دراسي عادي رغم كل الظروف القاسية التي نمر بها، ويشهد لكل مدارسنا الرسمية والخاصة بذلك. 
Advertisement
اماً بالنسبة للمدارس المقفلة في الجنوب نتيجة الاعتداء الغاشم للعدو الاسرائيلي على لبنان وجنوبه الصامد والظروف الأمنية والنفسية والمعيشية التي يعيشها التلامذة، المنطقي ان يكون لهم امتحانات خاصة وعادلة كما جرى في السابق وفق معايير ملائمة. 
فلا يجوز اخضاع كلّ الامتحانات الرسمية لوضع خاص في المدارس المقفلة في الجنوب كما لا نقبل ان يعامل تلاميذ المدارس المقفلة في الجنوب كسائر التلامذة في لبنان. 
إن مصداقية التربية أصبحت على المحك ولم يعد تلامذتنا "يقبضون" بشكل جدي القرارت التي تصدر عن الوزارة ولا عن إدارة مدارسهم إذ يراهنون على تغييرات اللحظة الأخيرة. 
لذلك، تقتضي الشراكة في العمل التربوي ان يتم التشاور مع كلّ المكونات التربوية من دون استثناء احد وان نحتكم في اتخاذ القرارت على معايير منطقية وعادلة خدمة للمصلحة العامة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-04-26
03:10 | 2024-04-26
03:00 | 2024-04-26
02:56 | 2024-04-26
02:53 | 2024-04-26
02:45 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24