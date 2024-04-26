الأب نصر: مصداقية التربية على المحكّ

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صدر عن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر البيان الآتي:"يجري الحديث اليوم عن اجتماعات في وزارة التربية مع "الأسرة التربوية" لإجراء تعديلات على الامتحانات الرسمية المقررة نتيجة ضغوط سياسية، نكرر موقفنا من ضرورة اجراء امتحانات جدية ورصينة وعادلة تعبر عن المستوى التربوي الذي نطمح إلى تحقيقه في بلدنا لأننا أتممنا عام دراسي عادي رغم كل الظروف القاسية التي نمر بها، ويشهد لكل مدارسنا الرسمية والخاصة بذلك.اماً بالنسبة للمدارس المقفلة في الجنوب نتيجة الاعتداء الغاشم للعدو الاسرائيلي على لبنان وجنوبه الصامد والظروف الأمنية والنفسية والمعيشية التي يعيشها التلامذة، المنطقي ان يكون لهم امتحانات خاصة وعادلة كما جرى في السابق وفق معايير ملائمة.فلا يجوز اخضاع كلّ الامتحانات الرسمية لوضع خاص في المدارس المقفلة في الجنوب كما لا نقبل ان يعامل تلاميذ المدارس المقفلة في الجنوب كسائر التلامذة في لبنان.إن مصداقية التربية أصبحت على المحك ولم يعد تلامذتنا "يقبضون" بشكل جدي القرارت التي تصدر عن الوزارة ولا عن إدارة مدارسهم إذ يراهنون على تغييرات اللحظة الأخيرة.لذلك، تقتضي الشراكة في العمل التربوي ان يتم التشاور مع كلّ المكونات التربوية من دون استثناء احد وان نحتكم في اتخاذ القرارت على معايير منطقية وعادلة خدمة للمصلحة العامة".