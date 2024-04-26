"حزب الله" يعود تدريجيا الى الاعلام

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منذ بداية معركة "طوفان الاقصى" بدأ "حزب الله" تعديل سياسته الاعلامية بشكل لافت، اذ بات يرغب بالتوجه اكثر الى معظم فئات المجتمع اللبناني لتسويق سرديته المرتبطة بالمعركة الحاصلة جنوبا.وفي هذا الاطار، أكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" قرر تفعيل حضوره الاعلامي بشكل غير مسبوق منذ سنوات، من خلال زيادة التسريبات الى بعض الاعلاميين والمحللين الذين يتواصل معهم او المقربين منه، اضافة الى اعادة فتح باب الظهور الاعلامي للقياديين والمسؤولين والنواب.وبحسب المصادر فإن الحزب سينظم ظهوره الاعلامي على الغالبية العظمى من وسائل الاعلام المرئية خلال المرحلة المقبلة، مع وضع استثناءات محدودة وذلك بسبب الخلاف الكبير مع بعض الاعلام والاعلاميين.