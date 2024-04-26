ترحيب وحفاوة بالمر

لاحظ عدد من النواب وكذلك الصحافيون الذين حضروا جلسة التمديد للمجالس البلدية والإختيارية، أن النائب ميشال المر حظي لدى وصوله الى داخل القاعة العامة بترحيب وحفاوة من نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" ومن حلفاء الحزب الذين اثنوا على المقابلة التي اجراها والده الوزير السابق الياس المر والمواقف التي أطلقها.

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