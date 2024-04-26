Advertisement

لبنان

آخر "تكتيك" لـ"حزب الله".. هكذا تحرّك ميدانياً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-04-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1192104-638497175794395398.jpg
Doc-P-1192104-638497175794395398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرأت مصادر معنية بالشؤون العسكرية خطوات ميدانية قام بها "حزب الله" مؤخراً ضد إسرائيل، خصوصاً من خلال استهدافه مدينة عكا قبل ايام.
ولفتت المصادر إلى أنّ ما قام به الحزب جاء رداً على إستهداف قائدين ميدانيين أساسيين تابعين له هما محمد عطية وحسين عزقول، خصوصاً أن تل أبيب قالت إن من تمت تصفيتهم هما من "قوة الرضوان" ومن وحدة الدفاع الجوي.
Advertisement
وأشارت المصادر إلى أن الحزب بات يعتمد تكتيكاً جديداً قائماً على إضافة "مناطق جديدة" ومراكز عسكرية إسرائيلية إلى قائمة استهدافته وذلك للرد على أي عملية إغتيال تطالُ مسؤوليه الميدانيين، علماً أن تلك المراكز ستكون خارج دائرة الإشتباك التقليدية، الأمر الذي يعني توسّع المعركة تدريجياً.
وعما إذا كانت الأمور ستتدحرج نحو حرب في إطار تلك الإستهداف بعد "توسعة حزب الله لنطاقه"، تقول المصادر إن إسرائيل خرجت من نطاق الجنوب جغرافياً منذ زمن، وبالتالي فإن حزب الله تعامل مع هذا التوسع بـ"التوسع"، علماً أن الخطوة التي قام بها الأخير لم تكُن سريعة بل أخذت وقتاً من الزمن لكي تتبلور والدليل على ذلك هو أن هناك استهدافات بعيدة المدى نفذتها إسرائيل ولم يرد الحزب في حينها عليها بـ"التمدّد".
وأوضحت المصادر أن استراتيجية توسيع المعركة ضمن سقف الحرب هي التي قد تؤدي في مكان ما نحو الضغط على طاولة المفاوضات المنتظرة، لكن الأمور ما زالت ضبابية طالما أن المعركة في غزة لم تذهب باتجاه الحسم الواضح.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:16 | 2024-04-26
04:30 | 2024-04-26
06:00 | 2024-04-26
05:46 | 2024-04-26
05:41 | 2024-04-26
05:21 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24