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لبنان

بعد انتشار فيديو له... أوقف في منزل مهجور كان يختبىء في داخله

Lebanon 24
26-04-2024 | 01:46
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن فصيلة درك عدلون أوقفت م.ز. وهو أحد المطلوبين بجرائم سرقة، في منزل مهجور في وادي خليل في بلدة الزرارية. 
 
وكان قد انتشر فيديو للسارق وهو يقوم بسرقة احدى المنشآت الرياضية في البلدة. 
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الزرارية

سرقة

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