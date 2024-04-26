بعد انتشار فيديو له... أوقف في منزل مهجور كان يختبىء في داخله

أفادت مندوبة "لبنان24" أن فصيلة درك عدلون أوقفت م.ز. وهو أحد المطلوبين بجرائم سرقة، في منزل مهجور في وادي خليل في بلدة الزرارية.

وكان قد انتشر فيديو للسارق وهو يقوم بسرقة احدى المنشآت الرياضية في البلدة.