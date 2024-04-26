تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 4 الاف ليرة، والمازوت 20 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.778.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.816.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.536.000 ليرة لبنانيةالغاز: 916.000 ليرة لبنانية