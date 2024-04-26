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لبنان

أيوب بحثت مع مولوي المشاريع الإنمائية في صيدا

Lebanon 24
26-04-2024 | 02:00
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زارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي رافقها وفد من اتحاد بلديات صيدا الزهراني، وكان عرض لمواضيع إنمائية في المنطقة. 

ثمن الوفد، بحسب بيان، جهود الوزير مولوي في إنهاء ملف تلزيم مناقصة جمع النفايات في مدينة صيدا واتحاد بلدياتها ونقلها بكل شفافية وتوقيعه قرار تسديد مستحقات الشركة الفائزة بالمناقصة بعد ان سلكت المناقصة طريقها القانوني إلى ديوان المحاسبة الذي وافق عليها متمنيا عليه اقرارها في جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة ليتم اعطاء الإذن بمباشرة العمل للشركة الفائزة في أقرب وقت. 
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شدد الوزير مولوي من جهته على "أهمية التعاون والتكاتف لما فيه المصلحة العامة"، مثمناً "جهود النائبة أيوب في هذا المجال"، مؤكداً انه "على الرغم من كل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد نصرّ على تطبيق القوانين وبخاصة في ملف النفايات وهكذا نجحنا جميعا في حماية المال العام والحفاظ عليه".

كما تم البحث في موضوع الوجود السوري الشرعي وغير الشرعي في نطاق الاتحاد وضرورة اتخاذ التدابير لتطبيق تعاميم وزير الداخلية  والقوانين النافذة وكيفية تفعيل دور الشرطة البلدية وغيرها من الشؤون الانمائية.

كما زفّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي للنائبة غادة أيوب والوفد البلدي المرافق بشرى توقيع قرار توزيع عائدات الخليوي على كل اتحاد البلديات والبلديات لوضعه قيد التنفيذ.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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