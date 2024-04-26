Advertisement

لبنان

جمعية AIA: كفالة المصنّع هي ضمانة المستهلك الوحيدة للسيارات

Lebanon 24
26-04-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1192117-638497199640693121.jpg
Doc-P-1192117-638497199640693121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت جمعية AIA، الّتي تضمّ الممثلين المعتمدين في لبنان لجميع صانعي المركبات في العالم، في بيان صادر عنها، المستهلك اللبناني بضرورة التّأكّد من الحصول على كفالة الشركة المصنّعة والصّالحة في لبنان قبل شراء اي سّيارة جديدة، ومنها الكهربائية والهجينة. 
Advertisement

فعند شراء هذه السيارات الجديدة دون المرور بالوكيل او ممثل المصنّع، يكون المستهلك قد وضع سلامته واستثماره معا في دائرة الخطر. والكفالة الّتي يعد بها بعض البائعين والمعارض المستهلكين هي كفالة شخصيّة لا قيمة لها، اذ أنها غير صادرة عن المصنّع ولا تلزمه، كما أنّها لا تؤمّن التحديث المنتظم والدوري لنظام المركبة، ولا قطع الغيار الأصلية، وتفتقر إلى الصيانة المحترفة والمدرّبة. في السياق نفسه، تشير الجمعيّة إلى انّ كفالة المصنّع محصورة بمنطقة جغرافية او دول محدّدة، وهي ليست قابلة للتوسّع إلى دول أخرى.

وأكدت الجمعية انّ السيارات المباعة من قبل ممثلي المصانع العالمية في لبنان وحدها تحظى وحدها بالكفالة الموثوقة، وتضمن الحصول على قطع تبديل أصلية، لا سيّما بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة. وهي وحدها تخضع للصيانة الدورية من قبل مهندسين واخصائيين مؤهلين، وتشملها حملات الاستدعاءات RECALL CAMPAIGN واجراءات الرقابة المستمرّة على الأنظمة الالكترونية وبرمجتها.
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-04-26
03:10 | 2024-04-26
03:00 | 2024-04-26
02:56 | 2024-04-26
02:53 | 2024-04-26
02:45 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24