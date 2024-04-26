مقتل إسرائيلي قرب الحدود مع لبنان.. "الحزب" قصف الشاحنة التي كان يقودها

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل سائق شاحنة عسكرية منتصف الليلة الماضية في قصف استهدف موقعا عسكريا في مزارع شبعا المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الله شن هجوما مركبا على قافلة للجيش الإسرائيلي، قرب موقع رويسات العلم في مزارع شبعا، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

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واستخدمت في الهجوم الصواريخ الموجهة واستتبعت بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى اندلاع حرائق في آليات عسكرية إسرائيلية.

وسارع الجانب الإسرائيلي إلى استهداف شبعا وكفرشوبا بعشرات القذائف المدفعية والغارات، مما خلف دمارا كبيرا في منازل وأحياء البلدتين.