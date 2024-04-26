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لبنان
إلى سالكي أوتوستراد جونية.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
26-04-2024
|
02:40
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أفادت غرفة التحكم المروري عن إنقلاب مركبة على اوتوستراد جونية عند المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب.
وأشارت إلى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.
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التحكم المروري
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