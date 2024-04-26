Advertisement

لبنان

هل تتعاون دمشق مع لبنان لتسلّم السجناء السوريين؟

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
26-04-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1192124-638497219645334570.jpg
Doc-P-1192124-638497219645334570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى وزراء خارجية مجموعة السبع المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية فضلا عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم يوم الجمعة الماضي امتنانهم لدول المنطقة لاستمرارها في استضافة اللاجئين السوريين، داعين النظام السوري إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الطوعية وكذلك الآمنة والكريمة. لم يأت الوزراء على ذكر أن مناطق كبيرة في سوريا أصبحت آمنة لعودة السوريين إليها، علما ان قبرص أسوة بلبنان تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إعلان “مناطق آمنة” في سورية، من أجل إعادة اللاجئين السوريين إليها، ووقف التدفق المستمر للاجئين.
Advertisement

وليس بعيدا عن معاناة قبرص فإن لبنان يواجه خطرا كبيرا جراء النزوح على كل المستويات، ونظرا لتفاقم الأحداث الامنية، انعقد اجتماع سياسي وأمني وقضائي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تكليف المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء الياس البيسري، بإعادة التواصل مع السلطات السورية لإيجاد حل لملف السجناء والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية، وخلال الاجتماع حصل اتصال بين رئيس الحكومة ونظيره السوري حسين عرنوس لابلاغ الأخير بتكليف البيسري بمتابعة هذا الملف من دون الدخول في التفاصيل التقنية، ومن دون أن يتحدد أي موعد لزيارة البيسري الى سوريا.
وتجدر الاشارة، إلى أن اللواء البيسري زار دمشق في نيسان العام 2023، بالتنسيق مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية حيث التقى عددًا من المسؤولين الأمنيين السوريين بهدف التنسيق في ما يتعلق بعودة النازحين السوريين وضمان عودتهم الآمنة والطوعية وتمّ التوافق على خطوات عمليّة في هذا الملفّ.

وبحسب مدير عام الأمن العام بالوكالة، اللواء البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يعادل 43 في المائة من عدد المقيمين في البلاد. وفي كانون الأول الماضي، تسلم "الأمن العام" قاعدة بيانات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشمل أسماء مليون و486 ألف نازح، دون تصنيفٍ أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان؛ ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء.


ويقول رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص ل "لبنان24" إن السجون اللبنانية تشهد نسبة 31% من مجموع الموقوفين والمحكومين السوريين، والذين يبلغ عددهم حوالي 2500 سجين، حيث يُنفذ معظمهم أحكاما قضائية أو تجرى بحقهم محاكمات أمام المحاكم اللبنانية بتهم تتعلق بالقتل والسرقة وتهريب المخدرات. وفي ما يتعلق بالمعارضين السياسيين، فإن عددهم لا يتجاوز 600 سجين، وقد تنطبق عليهم إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 التي تمنع تسليم أي شخص يمكن أن يتعرض للتعذيب في بلده.كما تنص الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، التي تم توقيعها عام 1951، على تسليم المجرمين اذا كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه او متهما او محكوما بجناية معاقبا عليها في قانون الدولة طالبة التسليم، أو كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه او ظنينا بجنحة معاقب عليها في قانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة لا يقل حدها الاعلى عن الحبس مدة سنة او كان محكوما بالحبس لمدة لا تقل عن الشهرين أو الذين لم يحاكموا بعد أو الذين حُكم عليهم بتنفيذ العقوبة في سجون بلادهم، باستثناء الجرائم ذات الطابع السياسي.
وفي السياق، يشير مرقص إلى وجود بعض الخلافات القانونية بين القانون اللبناني والاتفاقية القضائية بخصوص المجرمين الأجانب الملاحقين على الأراضي الللبنانية، بما في ذلك من يحملون الجنسية السورية، إلا أن الاتفاقية تسمو على القانون المحلي بحسب المادة 2 من قانون أصول المحاكات المدنية اللبناني التي تنص "على المحاكم ان تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض احكام المعاهدات الدولية مع احكام القانون العادي, تتقدم في مجال التطبيق الاولى على الثانية. لا يجوز للمحاكم ان تعلن بطلان اعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور او المعاهدات الدولية".

إن مبادرة تسليم السجناء السوريين إلى بلادهم تعد جزءًا من الخطة الشاملة لتأمين عودة آمنة وطوعية للنازحين، وتتطلب، بحسب مرقص، تعاوناً فعّالا من الجانب السوري. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال التزام الجميع بالآليات القانونية والقضائية المعمول بها لضمان كرامة المعنيين بهذا الملف مع تأمين مقتصيات العدالة.
ويأمل مرقص في أن يؤدي التعاون المشترك بين البلدين إلى تحقيق التقدم المرجو في هذا الشأن مثنيا على دور الأمن العام اللبناني في هذه المبادرة خصوصا"، كما وعموماً في اطار خارطة الطريق لتنظيم الوضع القانوني للسوريين في لبنان وعودتهم والتي كان أطلقها الأمن العام مشكوراً بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلاً بجمعية "بيت لبنان العالم " والتي كانت موسسة JUSTICIA من المشاركين في دعمها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:16 | 2024-04-26
04:30 | 2024-04-26
06:00 | 2024-04-26
05:46 | 2024-04-26
05:45 | 2024-04-26
05:41 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24