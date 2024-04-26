Advertisement

لبنان

قرار مهم سيعلنه وزير التربية.. ماذا سيتضمن؟

Lebanon 24
26-04-2024 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1192135-638497232487383938.jpg
Doc-P-1192135-638497232487383938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنه سيصدر مذكّرة يقرّ بموجبها عطلة للمدارس يوم الخميس 2 أيار، بحسب ما أفادت الـ"أم تي في". 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير التربية عباس الحلبي: مجلس الوزراء وافق بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة بامتحان اختبار تجريه المدارس الخاصة والرسمية وتتم هذه الامتحانات في المدارس ومعايير التصليح تضعها الوزارة وتصل الاسئلة الموحدة إلى كافة المدارس في يوم الامتحان
lebanon 24
26/04/2024 13:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي ترأس اجتماعاً لتأمين الدعم لصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصّة
lebanon 24
26/04/2024 13:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مدارس تخلفت عن سداد مستحقات صندوق التعويضات.. الحلبي يتحرّك
lebanon 24
26/04/2024 13:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي: على أمل أن يتوسع برنامج التغذية المدرسية ليطاول المدارس كافة
lebanon 24
26/04/2024 13:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الحلبي

مدارس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:16 | 2024-04-26
04:30 | 2024-04-26
06:00 | 2024-04-26
05:46 | 2024-04-26
05:45 | 2024-04-26
05:41 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24