23
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قرار مهم سيعلنه وزير التربية.. ماذا سيتضمن؟
Lebanon 24
26-04-2024
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنه سيصدر مذكّرة يقرّ بموجبها عطلة للمدارس يوم الخميس 2 أيار، بحسب ما أفادت الـ"أم تي في".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير التربية عباس الحلبي: مجلس الوزراء وافق بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة بامتحان اختبار تجريه المدارس الخاصة والرسمية وتتم هذه الامتحانات في المدارس ومعايير التصليح تضعها الوزارة وتصل الاسئلة الموحدة إلى كافة المدارس في يوم الامتحان
Lebanon 24
وزير التربية عباس الحلبي: مجلس الوزراء وافق بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة بامتحان اختبار تجريه المدارس الخاصة والرسمية وتتم هذه الامتحانات في المدارس ومعايير التصليح تضعها الوزارة وتصل الاسئلة الموحدة إلى كافة المدارس في يوم الامتحان
26/04/2024 13:07:43
26/04/2024 13:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلبي ترأس اجتماعاً لتأمين الدعم لصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصّة
Lebanon 24
الحلبي ترأس اجتماعاً لتأمين الدعم لصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصّة
26/04/2024 13:07:43
26/04/2024 13:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مدارس تخلفت عن سداد مستحقات صندوق التعويضات.. الحلبي يتحرّك
Lebanon 24
مدارس تخلفت عن سداد مستحقات صندوق التعويضات.. الحلبي يتحرّك
26/04/2024 13:07:43
26/04/2024 13:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلبي: على أمل أن يتوسع برنامج التغذية المدرسية ليطاول المدارس كافة
Lebanon 24
الحلبي: على أمل أن يتوسع برنامج التغذية المدرسية ليطاول المدارس كافة
26/04/2024 13:07:43
26/04/2024 13:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلبي
مدارس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. "راتب تقاعدي" لهؤلاء اعتباراً من اليوم
Lebanon 24
في لبنان.. "راتب تقاعدي" لهؤلاء اعتباراً من اليوم
15:06 | 2024-04-25
25/04/2024 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس على شاطىء البحر في بيروت: "هيك بلّشت صيفيتي" (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس على شاطىء البحر في بيروت: "هيك بلّشت صيفيتي" (فيديو)
09:55 | 2024-04-25
25/04/2024 09:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. ماذا جرى مساءً؟
Lebanon 24
خبر عاجل لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. ماذا جرى مساءً؟
11:54 | 2024-04-25
25/04/2024 11:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مواطنين من شقة في سليم سلام... ونقلهم إلى المستشفى (صور)
Lebanon 24
إخلاء مواطنين من شقة في سليم سلام... ونقلهم إلى المستشفى (صور)
10:32 | 2024-04-25
25/04/2024 10:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تغني عن ألف كلمة
Lebanon 24
صور تغني عن ألف كلمة
10:26 | 2024-04-25
25/04/2024 10:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:16 | 2024-04-26
ميقاتي: إدراج معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي نقطة انطلاق لمزيد من الإستثمار في هذه المنشأة
04:30 | 2024-04-26
الملف "عند الانماء الاعمار" والحلّ يكلّف 2 مليون دولار: خطر يحدق بكم على الجسور!
06:00 | 2024-04-26
العلاقة بين بري وباسيل "إيجابيّة"... هل تُؤسس لتوافقات إنتخابيّة؟
05:46 | 2024-04-26
توقيف عصابة خطيرة في المطار... هكذا كانت تسرق أموال المسافرين
05:45 | 2024-04-26
متعاقدو الأساسي: نطالب بامتحان موّحد لكل لبنان
05:41 | 2024-04-26
خبر يتعلّق بأسعار المواد الغذائيّة... هل ارتفعت؟
فيديو
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
26/04/2024 13:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
26/04/2024 13:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
26/04/2024 13:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24