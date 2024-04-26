السفير الشميطلي عرض مع نظيره الصينيّ سُبل الارتقاء بالعلاقات اللّبنانية الصّينية

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أجرى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي والوفد المرافق، جولة من المشاورات السياسية المعمقة في وزارة الخارجية الصينية في بكين، مع نظيره الصيني نائب وزير الخارجية دانغ لي ووفد ضم كبار المسؤولين العاملين على ملفات منطقة غرب آسيا، وتناول البحث كيفية الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستوى متقدم من التعاون في المجالات الحيوية العديدة، كما تم التركيز على نهج المزاوجة بين تقوية مؤسسات الدولة وإصلاحها لتكون المنتجة للسياسات العامة الناجعة، وسلوك مسار تنموي يشكل رافعة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.وتأتي جولة المباحثات ضمن سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى التي كان قد بدأها الشميطلي للغاية نفسها مع الجمهورية الكورية في سيول، ثم مع الجمهورية التركية في أنقره وحاليا مع جمهورية الصين الشعبية في بكين.يشار إلى أن وفد لبنان ضم سفيرة لبنان لدى الصين ميليا جبور، والسكرتير الاول في السفارة منصور شيا، والديبلوماسيين العاملين في الادارة المركزية حمزة جمول وطنوس القبعيتي.(الوكالة الوطنية للإعلام)