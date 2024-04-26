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لبنان
حاصباني عن لقاء معراب: سنركّز على مسألة تطبيق القرار 1701
Lebanon 24
26-04-2024
|
03:34
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أوضح النائب غسان حاصباني أن "اللقاء المقرر في معراب يوم غد، سيركز على مسألة تطبيق القرار 1701 كما صدر عن الأمم المتحدة بشكل كامل، والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال".
وأكد خلال حديث عبر اذاعة "صوت كل لبنان" أن "التيار الوطني الحر لن يشارك في هذا اللقاء"، وأشار إلى ان "المشاركين هم داعمو القرار 1701 في ظل التفلت على الحدود اللبنانية والمطالبون ببسط السلطة الشرعية على الأراضي اللبنانية لإعلاء صوت مجموعة كبيرة من اللبنانيين امام الرأي العام اللبناني والدولي".
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أضاف: "ان اللقاء يعطي إشارة واضحة عن نية المشاركين بطرح أفكار لتفادي عدم الاستقرار وتوسع الدمار والتهجير والاغتيالات في لبنان".
وأكد حاصباني أن "لقاء معراب لن يتطرق الى الموضوع الرئاسي وملف النزوح السوري"، كاشفا أن "مشاورات تحصل لتشكيل جبهة قد تكون شبيهة بجبهة 14 آذار ولكن بعيدا من لقاء يوم غد".
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