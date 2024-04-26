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لبنان

إجلاء أطفال وتسجيل إصابات.. إليكم ما حصل داخل دار للأيتام (صور)

Lebanon 24
26-04-2024 | 03:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حريقاً اندلع صباح اليوم داخل دار ايتام "منى الآية" في منطقة برج العرب في عكار، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. 
 
وعلى الاثر، هرعت فرق الدفاع المدني الى المكان وباشرت عملية اجلاء الاطفال واخماد النيران ليتم السيطرة عليها لاحقاً.
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ورجحت المصادر ان يكون الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي. 
 
 
 
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