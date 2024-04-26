إجلاء أطفال وتسجيل إصابات.. إليكم ما حصل داخل دار للأيتام (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حريقاً اندلع صباح اليوم داخل دار ايتام "منى الآية" في منطقة برج العرب في عكار، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.



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ورجحت المصادر ان يكون الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي. وعلى الاثر، هرعت فرق الدفاع المدني الى المكان وباشرت عملية اجلاء الاطفال واخماد النيران ليتم السيطرة عليها لاحقاً.ورجحت المصادر ان يكون الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي.