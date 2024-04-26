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لبنان

جولة لمراقبي "الإقتصاد والتجارة" في الجنوب

Lebanon 24
26-04-2024 | 03:55
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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية، بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، على السوبرماركات ومحطات المحروقات ومحال بيع اللحوم الطازجة في نطاق بلدات عدشيت وحومين الفوقا ودير الزهراني وبلدة إبل السقي قضاء مرجعيون.
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وكشف خلالها المراقبون على السلع والمواد الغذائية وتم التأكد من حسن التخزين والتبريد في المستودعات وإعلان الأسعار وتحليل نسب الأرباح وكيل ورصرصة عدادات مَكِنات بيع المحروقات.
 
وقد تم تنبيه أصحاب المؤسسات بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

لبنان

إقتصاد

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