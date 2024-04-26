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لبنان

توقيف مطلوب بالجرم المشهود في الضاحية الجنوبية.. ما الذي اعترف به خلال التحقيق؟

Lebanon 24
26-04-2024 | 04:14
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: 

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج مواد مخدّرة في مناطق عدّة من الضاحية الجنوبيّة.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه، وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:

م. ص. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)
 وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم تبييض أموال وترويج عملة مزيّفة.

بتاريخ 17-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الغبيري.

وضبط بحوزته كمية /61,6/ غ. من مادّة الكوكايين مقسّمة ومعدّة للتّرويج، إضافةً إلى ضبط مبلغ مالي، هاتف خلوي، رخصة سوق وجواز سفر باسم شخص آخر.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في مناطق: طريق المطار، الغبيري وأوتوستراد السّيّد هادي نصر الله.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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