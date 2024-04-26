"المجلس الأرثوذكسي" عن تأجيل الإنتخابات البلدية: أتريدون فعلاً تقسيم الدولة؟

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أبدى "المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني" في بيان، استياءه من التمديد للبلديات خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب أمس.وقال رئيس المجلس روبير الأبيض :" يسعى البعض إلى السيطرة بالقوة على الوطن والمواطنين والحمدالله لدينا مؤسسة عسكرية نظيفة بعيدة من كل هذه الصراعات السياسية والعنصرية ".وسأل السياسيين:" أتريدون فعلاً تقسيم الدولة إلى مجموعات طائفية؟"، مضيفًا:" كل طرف يسعى إلى ابتلاع الدولة ومقدراتها بمساعدة الدول الاقليمية والخارجية، أما نحن فنرفض هذا الكلام ونرفض سيطرة طرف على آخر ، ونخاف العودة إلى عام ١٩٧٥ وكانهم يعيدون الى الوراء زمن الحرب الطائفية والاهلية".ختم:" إذا كنتم تريدون فعلاً إنقاذ لبنان فلا سبيل إلى ذلك إلا بالوحدة الوطنية والعودة إلى المؤسسات والنظام الداخلي والدستور مع كثير من التنازلات وبعيداً من المراهنات الخارجية والاقليمية، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي بعيدًا من كل التكتلات". (الوكالة الوطنية للإعلام)