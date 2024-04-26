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لبنان

هاشم: ارادة ابناء الجنوب وانتماؤهم الوطني اقوى من آلة الحقد الاسرائيلي

Lebanon 24
26-04-2024 | 05:08
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اعتبر عضوٍ كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في بيان، ان "استهداف العدو الصهيوني للأماكن السكنية والتي تتوسع يوما بعد يوم، وآخرها ما تعرضت له شبعا وكفرشوبا وقرى العرقوب لتتساوى قرى وبلدات الجنوب، مما يؤكد الطبيعة الهمجية لعدو يحاول منذ اشهر تحويل المنطقة الجنوبية الحدودية الى ارض منزوعة الحياة باستهدافه البشر والحجر والشجر".
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وقال:"لكن ارادة ابناء الجنوب وانتمائهم الوطني اقوى من آلة الحقد الاسرائيلي، وان تشبث الناس وبقائهم في ارضهم رغم الظلم والعدوان اساس في إفشال مشروع افراغ المنطقة من اهلها، وان الدماء التي تسقط على ارض الجنوب تكتب ملاحم العزة والكرامة، وتحمي الوطن وتحصنه في مواجهة مشاريع العدو ايا تكن".
وختم: "ما يقدمه اهل الجنوب من تضحيات لا يقدر بثمن، ويبقى واجب الدولة تقديم مقومات الصمود، ولا يمكن الهروب من المسوؤلية الوطنية لان هؤلاء الجنوبيون يقدمون التضحيات عن لبنان واللبنانيين بكل مناطقهم وإنتمائاتهم،  واي كلام لا يصل الى مستوى تضحيات الناس انما يصب في خدمة المشاريع الاخرى".
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