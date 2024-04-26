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لبنان

وزير العدل عرض مع سفيرة السّويد الأوضاع العامة في لبنان

Lebanon 24
26-04-2024 | 05:00
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إستقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم سفيرة السويد لدى لبنان آن ديسمور، يرافقها المستشار ونائب رئيس البعثة كريستيان نلسون حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة الى شؤون قانونية وملفات قضائية تهمُّ البلدين.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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