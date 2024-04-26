يحيى: المباشرة بأعمال الصيانة وتزفيت الطرق في عكار

اعلن النائب محمد يحيى، في بيان، "المباشرة بأعمال الصيانة وتزفيت الطرق في عكار نتيجة المراجعات المتكرّرة للجهات المعنية بما يخصّ وضعها المتردّي".

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وقال:" لقد تمّت الموافقة على التلزيم والبدء بعملية الصيانة والتزفيت لهذه الطرق وفي عِدادها، على سبيل المثال لا الحصر: طريق منجز، وادي خالد، والكويخات، أكروم، عندقت، وكذلك طريق حلبا عكار العتيقة".وختم:"من جانبنا سوف نتابع هذه العملية كي تأتي أعمال الصيانة والتزفيت، وفق المعايير المطلوبة".