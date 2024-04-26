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لبنان

الحوت: للإبقاء على منهجية المواد الإختيارية

Lebanon 24
26-04-2024 | 05:20
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رأى النائب عماد الحوت في بيان، ان "لا شك فيه أن الجهد الذي بذل من وزير التربية وفريق الوزارة في العمل على تأمين انتظام العام الدراسي جهد كبير ومقدر في ظل ضعف الامكانات".

واشار الى" الفاقد التعليمي المتراكم على مدار السنوات الماضية، فهناك دروس ألغيت، وهناك مواد ألغيت مع اعتماد المواد الاختيارية لكنها ترتبط بمواد هذا العام مما جعل الاساتذة يضطرون لشرحها ، وهذا جعلهم غير قادرين على اعطاء بعض الكفايات الجديدة بالشكل المناسب ضمن المدى الزمني المتاح".
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اضاف: "لذلك كله، ما زال من الضروري الإبقاء على منهجية المواد الاختيارية من أجل التركيز على المواد الاساسية، وذلك حتى إعادة النظر بالمنهج ككل بشكل مترابط، وإعادة جدولة المناهج ودمج الدروس والكفايات من أكثر من صف لسدّ الثغرات". 

وقال: "من جهة ثانية لن يكون طبيعياً ايجاد مستويين من الامتحانات في لبنان، مستوى لطلاب الجنوب ومستوى لباقي لبنان، وكأننا نؤسس لشهادة رسمية درجة اولى وأخرى درجة ثانية".

وختم مناشدا وزير التربية، "وهو الحريص على طلاب لبنان ومستقبلهم، أن يسارع الى اصدار قرار بآلية قائمة على امتحان الطلاب بمواد اختيارية وعلى أن تكون الامتحانات موحدة لكلّ لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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