توقيف عصابة خطيرة في المطار... هكذا كانت تسرق أموال المسافرين

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ جهاز أمن المطار أوقف عصابة نصب واحتيال لبنانية.

وأشارت إلى أنّ هذه العصابة تُوهم المسافرين بتأمين تأشيرات سفر، بينما تعطيهم تأشيرات مزورة وتسرق أموالهم.