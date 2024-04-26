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لبنان

توقيف عصابة خطيرة في المطار... هكذا كانت تسرق أموال المسافرين

Lebanon 24
26-04-2024 | 05:46
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ جهاز أمن المطار أوقف عصابة نصب واحتيال لبنانية.
 
 
وأشارت إلى أنّ هذه العصابة تُوهم المسافرين بتأمين تأشيرات سفر، بينما تعطيهم تأشيرات مزورة وتسرق أموالهم.
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المطار

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