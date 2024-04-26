Advertisement

لبنان

متعاقدو الأساسي: نطالب بامتحان موّحد لكل لبنان

Lebanon 24
26-04-2024 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1192211-638497336239767709.jpg
Doc-P-1192211-638497336239767709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت لجنة الاساتذة المتعاقدين الأساسي في التعليم الرسمي في لبنان، الى أنه "في ظل الاوضاع التي يعيشها بلدنا لبنان الحبيب بشكل عام والجنوب بشكل خاص،  
إننا كلجنة، وبعد عدة مناشدات من قبل الطلاب والاهالي لإيصال الصوت لمعالي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، قمنا سابقا بالاجتماع مع معاليه ووفد من الطلاب من المناطق الحدودية التي تتعرض للاعتداءات الهمجية والتي طاولت المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة منها".
Advertisement
 
وأضافت في بيان: "إنّنا كلجنة نقف الى جانب الطلاب والاهالي والأساتذة في هذه الظروف الصعبة، ونتطلع الى اتخاذ قرار مناسب ويناسب كافة طلاب لبنان في ظل الظروف التي نمر بها والتي تستدعي قراراً إجرائياً صحيحا يصب في التعليم ويأخد بعين الاعتبار ما يمر به الطلاب والأساتذة والاهالي. كما وندعم التوصيات التي صدرت عن اللقاءات التي حصلت في أكثر من منطقة في الجنوب ( صور - تبنين) بمبادرة من المكتب التربوي لحركة أمل وبحضور النائب الدكتور أشرف بيضون وعدد كبير من مدراء الثانويات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة".
 
وطالبت اللجنة بامتحان موّحد لكل لبنان، واعتماد المواد الاختيارية أسوة بالعام الماضي نظراً للوضع الاستثنائي". وتابعت: "كما أننا كلجنة نعول على حكمة وزير التربية والادارة التربوية في الوزارة، فما عهدناك الا قاضيا عادلا كفة ميزانه ترجح لصالح الطلاب والأساتذة والاهالي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2024-04-26
12:31 | 2024-04-26
12:24 | 2024-04-26
12:22 | 2024-04-26
12:17 | 2024-04-26
12:14 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24