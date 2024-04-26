متعاقدو الأساسي: نطالب بامتحان موّحد لكل لبنان

أشارت لجنة الاساتذة المتعاقدين الأساسي في التعليم الرسمي في لبنان، الى أنه "في ظل الاوضاع التي يعيشها بلدنا لبنان الحبيب بشكل عام والجنوب بشكل خاص،

إننا كلجنة، وبعد عدة مناشدات من قبل الطلاب والاهالي لإيصال الصوت لمعالي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، قمنا سابقا بالاجتماع مع معاليه ووفد من الطلاب من المناطق الحدودية التي تتعرض للاعتداءات الهمجية والتي طاولت المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة منها".

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وأضافت في بيان: "إنّنا كلجنة نقف الى جانب الطلاب والاهالي والأساتذة في هذه الظروف الصعبة، ونتطلع الى اتخاذ قرار مناسب ويناسب كافة طلاب لبنان في ظل الظروف التي نمر بها والتي تستدعي قراراً إجرائياً صحيحا يصب في التعليم ويأخد بعين الاعتبار ما يمر به الطلاب والأساتذة والاهالي. كما وندعم التوصيات التي صدرت عن اللقاءات التي حصلت في أكثر من منطقة في الجنوب ( صور - تبنين) بمبادرة من المكتب التربوي لحركة أمل وبحضور النائب الدكتور أشرف بيضون وعدد كبير من مدراء الثانويات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة".

وطالبت اللجنة بامتحان موّحد لكل لبنان، واعتماد المواد الاختيارية أسوة بالعام الماضي نظراً للوضع الاستثنائي". وتابعت: "كما أننا كلجنة نعول على حكمة وزير التربية والادارة التربوية في الوزارة، فما عهدناك الا قاضيا عادلا كفة ميزانه ترجح لصالح الطلاب والأساتذة والاهالي".