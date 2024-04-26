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لبنان

كرامي: ‏مبارك لطرابلس‬⁩ ‏ومبارك لمعرض رشيد كرامي الدولي

Lebanon 24
26-04-2024 | 06:07
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كتب النائب فيصل كرامي عبر حسابه على منصة "إكس": "في مناسبة اعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ⁧‫اليونسكو‬⁩، ‏ادراج ⁧‫معرض رشيد كرامي الدولي‬⁩ ‏على لائحة ⁧‫التراث العالمي‬⁩ المهدّد بالخطر، ‏نستذكر الشهيد الكبير الرئيس ⁧‫رشيد كرامي‬⁩ ، ‏صاحب الرؤية والكف النظيف الذي آمن بدور طرابلس الريادي في الثقافة والاقتصاد. ‏كما نشكر كل من ساهم بهذا الانجاز في مقدمهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، وزير الاقتصاد امين سلام، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، مديرة مكتب "اليونسكو" في بيروت كوستانزا فارينا، رئيس مجلس ادارة المعرض اكرم عويضة. ‏وشكر خاص للسفيرة ⁧‫سحر بعاصيري‬⁩ ، التي ناضلت لاجل لبنان ولاجل ادراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي. ‏مبارك لـطرابلس‬⁩ ‏مبارك لـمعرض رشيد كرامي الدولي‬⁩".
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