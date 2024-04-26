بو عاصي عرض مع وزير الداخليّة ملف النازحين السوريين

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زار النائب بيار بو عاصي، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، يرافقه وفد من رؤساء بلديات بعبدا.وأشاد المجتمعون وفق بيان عن بو عاصي" بالتعميم الذي صدر عن الوزير في ما خصّ ضبط وضع السوريين غير الشرعيين في لبنان من خلال تطبيق القوانين المرعيّة وتحفيز البلديات للقيام بدورها".وعرض رؤساء البلديّات لوضع النازحين في بلداتهم وإصرارهم على تطبيق بنود التعميم في المجالات المختلفة، ومنها عقود السكن وعقود العمل وإذن ممارسة المهن الحرّة على اختلافها.من جهته، أكد بو عاصي أن "الكيان اللبناني مهدد بسبب الأعداد الهائلة للسوريين وأن تطبيق القانون هو المدخل الصحيح للحلّ، شاء المجتمع الدولي أم أبى".و ذكّر بأن "لبنان بحسب القانون الدولي بلد عبور وليس بلد إقامة للنازحين"، واضعا إمكانيات حزب "القوّات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية" على اختلافها "في يد وزارة الداخلية والبلديات، موضحاً أن "للنازحين خياراً من اثنين: إمّا التوجه شرقاً إلى بلادهم او التوجّه غرباً".