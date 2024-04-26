مذكرة عاجلة من وزير التربيّة... هكذا أصبحت عطلة المدارس في عيديّ العمال والفصح

أعلنت وزارة التربية تعديل المذكرتين المتعلقتين بعطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الأرثوذكسية وعيد العمّال، لتبدأ صباح الأربعاء 1 أيار 2024 ولغاية مساء الاثنين 6 أيار 2024.

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