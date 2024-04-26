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لبنان

مذكرة عاجلة من وزير التربيّة... هكذا أصبحت عطلة المدارس في عيديّ العمال والفصح

Lebanon 24
26-04-2024 | 06:53
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أعلنت وزارة التربية تعديل المذكرتين المتعلقتين بعطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الأرثوذكسية وعيد العمّال، لتبدأ صباح الأربعاء 1 أيار 2024 ولغاية مساء الاثنين 6 أيار 2024.
 
 
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بالصّورة: هكذا أصبحت عطلة عيدَي العمّال والفصح في المدارس
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