العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلين في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منزل في بلدة طيرحرفا، ونقلت سيارات الإسعاف جريحاً إلى المستشفى.

كما أغار طيران العدوّ على منزلٍ في بلدة عيتا الشعب، من دون تسجيل إصابات.