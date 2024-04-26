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لبنان

هيئة أبناء العرقوب دانت "الهمجية الصهيونية" ضد كل بلدات وقرى الجنوب

Lebanon 24
26-04-2024 | 07:05
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دانت هيئة أبناء العرقوب "القصف الصهيوني الهمجي الذي تعرضت له مساء أمس وصباح اليوم بلدات شبعا وكفرشوبا وكفرحمام ومختلف قرى العرقوب، وما تتعرض له كل بلدات وقرى الجنوب على طول خط المواجهة مع العدو الصهيوني".
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وأكدت في بيان ان "البربرية والهمجية والحقد الأعمى الذي يتصرف به العدو  في جنوب لبنان وفلسطين وغزة العزة، يثبت مرة جديدة بأننا نواجه عدوا لا ينتمي إلى الجنس البشري ولم نر في التاريخ القديم والحديث سوى الوحوش التي تتلبس لبوس البشر تمارس هذا النوع من المجازر ضد المدنيين والابرياء". 
 
وشددت على ان "ممارسة هذه الأحقاد والجنون تثبت ان العدو يألم كثيرا وخسائره البشرية كبيرة وهذا ما لا يعترف به كعادته، ولكن ذلك لن ينال من عزيمة أهلنا ولن يثنيهم عن التمسك بأرضهم والثبات على مبادئهم".
 
وحيت الهيئة "صمود أهلنا في العرقوب والجنوب"، وعاهدتهم "مواصلة كل أنواع المقاومة والنضال حتى تحرير آخر حبة تراب من أرضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنخيلة والغجر وغيرها من النقاط والتلال والمرتفعات".
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