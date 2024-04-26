يُعتبر من أخطر المطلوبين... شعبة المعلومات أوقفت شخصاً عند مفرق كوشا

تمكنت قوّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف خ.م، عند مفرق بلدة كوشا.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، يُعتبر الموقوف من أخطر المطلوبين، وبحقّه عدّة مذكرات توقيف.

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وقد اُحيلَ إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.