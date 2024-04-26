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لبنان

يُعتبر من أخطر المطلوبين... شعبة المعلومات أوقفت شخصاً عند مفرق كوشا

Lebanon 24
26-04-2024 | 07:09
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تمكنت قوّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف خ.م، عند مفرق بلدة كوشا.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، يُعتبر الموقوف من أخطر المطلوبين، وبحقّه عدّة مذكرات توقيف.
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وقد اُحيلَ إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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