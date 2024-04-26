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لبنان
"فإن وسع وسعنا".. يزبك: سنكون بالمرصاد لأي محاولة جنون للعدو
Lebanon 24
26-04-2024
|
07:28
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شدد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، "على الاستمرار بمساندة فلسطين وغزة مهما غلت التضحيات".
وقال خلال احتفال تأبيني لشهيد الحزب علي حمية (صادق) في حسينية بلدة البزالية في البقاع الشمالي: "وسندافع عن كرامتنا وأهلنا وأعراضنا، وسنكون بالمرصاد لأي محاولة جنون للعدو، فإن وسع وسعنا، وإذا حاول أن يتجاوز الأمور فإنا على يقين بأننا منتصرون".
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واعتبر يزبك "أن رسائل التهديد والوعيد الغربية والتباكي بالظاهر على لبنان، هو في الواقع تباك على العدو الإسرائيلي"، وقال: "على ناقلي الرسائل ان يجنبوا العدو المخاطر ويطلبوا منه وقف العدوان على غزة بدل التآمر على هذه الأمة".
اضاف: "انظروا ما الذي يحصل في شمال فلسطين وفي المستوطنات المحيطة، حيث يعيش قادة العدو القلق. أما أهلنا وشعبنا في الجنوب الكريم والشريف فهو يتحدى بأطفاله ونسائه وبمقاومته، ويدرك أن الخيار للمقاومة وأن غيرها لا يكون فيه الا الذل والهوان، وأبت البيئة الا أن تحتضن المقاومة التي ستبقى متمسكة بهذا النهج".
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