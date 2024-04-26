بري استقبل عكر والمنصوري والعلية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية.



كما استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر، وبحث معها في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

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